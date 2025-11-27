Tottenham Hotspur wyznaczył dwa cele transferowe. To priorytety klubu na zimę

Tottenham Hotspur wskazał dwa kluczowe obszary do wzmocnienia w styczniu. Według informacji "Football Insider", klub stara się pozyskać wysokiej klasy napastnika i skrzydłowego.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham szuka napastnika i skrzydłowego

Tottenham Hotspur w bieżącym sezonie Premier League ma problemy z utrzymaniem stabilnej formy. Po 12. kolejce drużyna prowadzona przez Thomasa Franka zajmuje 9. miejsce w tabeli, wyprzedzając m.in. Manchester United i Liverpool. W Lidze Mistrzów natomiast Spurs doznali pierwszej porażki, przegrywając na Parc des Princes z PSG (3:5).

Według doniesień Football Insider, londyński klub zidentyfikował dwa kluczowe obszary, które mają zostać wzmocnione podczas styczniowego okna transferowego. Chodzi o linię ataku, a także skrzydłowego. W ostatnich miesiącach drużyna prezentowała momentami przeciętną skuteczność ofensywną.

Dominic Solanke i Richarlison nie potrafią regularnie trafiać do siatki, co osłabiło możliwości zespołu w ataku. Tottenham szuka zawodnika, który będzie w stanie utrzymywać wysoką jakość gry i prowadzić linię ofensywną w wymagających meczach.

Równocześnie klub musi poprawić jakość na skrzydłach. Po odejściu Heung-mina Sona nie znalazł jeszcze godnego zastępcy. Xavi Simons wciąż oswaja się z angielską piłką i nie był w stanie zapewnić drużynie wysokiego poziomu gry. Władze klubu poszukują piłkarza, który potrafi walczyć z obrońcami oraz stwarzać sytuacje bramkowe. Zimowe okno transferowe będzie szansą na odzyskanie rytmu, a także na wzmocnienie kadry w kluczowych strefach boiska, by ponownie powalczyć o czołowe miejsca w Premier League i kolejne trofea.