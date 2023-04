PressFocus Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Paris Saint-Germain latem spróbuje sprowadzić Jean-Claire’a Todibo z OGC Nice

23-letni środkowy obrońca rozgrywa udany sezon. To jego druga kampania po transferze z Barcelony

Duma Katalonii uznała, że Francuz nigdy nie osiągnie najwyższego poziomu i oddała go, bez żalu, latem 2021 roku

Todibo na radarze PSG. Pozytywnie zaskoczył we Francji

Paris Saint-Germain, a konkretnie Luis Campos, już planuje kadrę na przyszły sezon. Dyrektor zdaje sobie sprawę, że praktycznie każda formacja wymaga wzmocnienia. Udało się już zapewnić jeden istotny transfer: na przenosiny do Francji zgodził się Milan Skriniar. Nie oznacza to jednak, że już nikt więcej nie trafi do linii defensywy. Mistrzowie Ligue 1 uważnie przyglądają się bowiem sytuacji Jean-Claire’a Todibo. Francuz rozgrywa udany sezon w barwach OGC Nice. Klub zdaje też sobie sprawę, że może nie być w stanie utrzymać 23-latka na kolejny rok. Ma jednak pewien komfort; umowa obrońcy obowiązuje aż do 2027 roku.

Todibo pozytywnie zaskoczył po transferze do ojczyzny. Przed dwoma laty FC Barcelona oddawała defensora bez żalu i za grosze – Nicea zapłaciła zaledwie 8,5 milionów euro. Dziś wart jest już ponad trzy razy więcej, przynajmniej według wyceny portalu Transfermarkt.

Todibo rozegrał w tym sezonie już 38 spotkań dla Nicei we wszystkich rozgrywkach.

Zobacz też: Gigant już złożył ofertę za Bellinghama. Klubowy rekord.

Paris Saint-Germain RC Lens 1.71 4.20 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2023 20:57 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin