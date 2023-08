Timothy Castagne błyskawicznie wrócił do Premier League po spadku Leicester City na poziom Championship. Angaż prawego obrońcy właśnie potwierdził Fulham.

IMAGO / Nigel French Na zdjęciu: Timothy Castagne

Timothy Castagne karierę będzie kontynuował w Fulham

Prawy obrońca tym samym powrócił do Premier League

27-latek w barwach Leicester City spadł do Championship

Oficjalnie: Timothy Castagne przeszedł z Leicester do Fulham

Timothy Castagne nie pomoże Leicester City w powrocie do elity. Prawy obrońca właśnie został zaprezentowany przez Fulham. 27-latek tym samym błyskawicznie wrócił do Premier League po tym, jak w barwach Lisów spadł do Championship.

33-krotny reprezentant Belgii przechodzi na Craven Cottage na zasadzie transferu definitywnego. Kwota tej transakcji razem z bonusami ma wynieść 15 milionów funtów. Strony związały się czteroletnim kontraktem ważnym do 2027 roku.

Timothy Castagne przed przenosinami do Leicester City przywdziewał koszulkę Atalanty Bergamo, a wcześniej grał też dla rodzimego Genku.