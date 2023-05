PressFocus Na zdjęciu: Jurrien Timber

Manchester United już ubiegłego lata usiłował kupić Jurriena Timbera

Erik ten Hag nadal liczy na ponowne spotkanie z byłym podopiecznym

Ajax Amsterdam jest skłonny sprzedać środkowego obrońcę w nadchodzącym oknie transferowym za nie mniej niż 50 milionów euro

Timber wciąż na radarze Manchesteru United

Erik ten Hag nie stroni od sprowadzania do Manchesteru United dawnych podopiecznych, czy też zawodników, których poznał podczas pracy w swojej ojczyźnie. Już ubiegłego lata holenderski szkoleniowiec naciskał na sprowadzenie Jurriena Timbera. Ostatecznie, jednak, Czerwone Diabły nie doszły do porozumienia z Ajaxem Amsterdam w sprawie kupna środkowego obrońcy. Mimo tego w tamtym okienku Eredivisie na Old Trafford zmienili Antony, Lisandro Martinez czy Tyrell Malacia.

Fiasko sprzed roku nie oznacza, że ten Hag stracił zainteresowanie byłym podopiecznym. Z kolei Joden są teraz bardziej skłonni do rozważenia oferty za 21-latka. Sky Sports donosi, że jeżeli do Amsterdamu wpłynie oferta rzędu 50 milionów euro, klub nie będzie robił stoperowi problemów z odejściem.

Timber rozegrał w tym sezonie 43 spotkania dla Ajaxu we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

Czytaj więcej: Barcelona otrzymała ogromną ofertę za swego gracza. Skłoni ją to do zmiany planów?