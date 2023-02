PressFocus Na zdjęciu: Marcus Thuram

Marcus Thuram w najbliższych miesiącach będzie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Wszystko przez wygasający kontrakt Francuza z Borussią Moenchengladbach, którego najprawdopodobniej nie przedłuży.

Thuram po sezonie odejdzie z Borussii

Napastnik nie przedłuży wygasającego kontraktu

Francuz jest na liście życzeń Barcy, PSG czy Bayernu

Bayern, Barcelona, PSG i Inter chcą Thurama

Kontrakt Marcusa Thurama z Borussią Moenchengladbach wygasa po zakończeniu obecnego sezonu. wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony, a Francuz latem trafi do jednego z najlepszych europejskich klubów.

Napastnikiem jest zainteresowana FC Barcelona. Katalończycy szukają okazji na rynku transferowym w związku z problemami finansowymi, a możliwość sprowadzenia zawodnika na zasadzie darmowego transferu jest dodatkowym atutem. Francuz jest traktowany jako ewentualny zmiennik dla Roberta Lewandowskiego.

Do gry o Thurama planuje się włączyć też Paris Saint-Germain. Paryżanie nie są zadowoleni z letnich transferów, a ponadto wciąż nie wiadomo jaka przyszłość czeka choćby Leo Messsiego, o którym mówi, że może wrócić d Barcelony.

Francuz znalazł się też na liście życzeń Interu Mediolan. Powrót na San Siro Romelu Lukaku okazał się totalną klapą. Reprezentant Belgii większą część sezonu spędził w gabinetach lekarskich, a gdy już grał to nie zachwycał. Włoskie media są przekonane, że nerazzurri nie będą zainteresowani zatrzymaniem Lukaku na dłużej, a idealnym następcą jest właśnie Thuram.

Kolejny klubem, który jest zainteresowany Marcusem Thuramem jest Bayern Monachium. Bawarczycy dobrze znają Francuza z boisk Bundesligi i widzą w nim uzupełnienie składu.

Thuram wystąpił w obecnym sezonie w 22 spotkaniach, w których zdobył czternaście goli i zaliczył cztery asysty.

