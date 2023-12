Thiago Rodrigues de Souza najprawdopodobniej na zasadzie wolnego transferu przejdzie z Cracovii do Puszczy Niepołomice. Transakcja jest na ostatniej prostej i ma dojść do skutku w nowym roku - dowiedział się Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl.

IMAGO / Marcin Bulanda / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Thiago Rodrigues de Souza

Ioan-Calin Revenco ostatnio został nowym piłkarzem Puszczy Niepołomice

Popularne Żubry kontynuują swoje ruchy na rynku transferowym

Kolejnym nabytkiem beniaminka ma być Thiago

Thiago zamieni Cracovię na Puszczę

Thiago Rodrigues de Souza w obecnym sezonie nie rozegrał żadnego meczu w barwach Cracovii. Jego umowa wygasa już 31 grudnia 2023 roku i wiadomo już, że Pasy nie przedłużą kontraktu z pomocnikiem, który nie zdobył zaufania Jacka Zielińskiego.

Wszystko wskazuje na to, że 26-latek pozostanie w PKO BP Ekstraklasie. Jak bowiem poinformował Samuel Szczygielski z portalu “Meczyki.pl”, przeprowadzka Brazylijczyka do Puszczy Niepołomice jest na ostatniej prostej i niemal na pewno dojdzie do skutku.

Dla Thiago będzie to powrót do drużyny Żubrów, w której na zasadzie wypożyczenia grał w drugiej części poprzedniego sezonu. Widocznie przypodobał się wówczas Tomaszowi Tułaczowi.