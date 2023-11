Thiago Almada jest na najlepszej drodze do dużego transferu podczas zbliżającego się okienka transferowego. W tym sezonie osiągnął już dwucyfrową liczbę bramek i asyst. Jak sam mówi, chciałby wyjechać do Europy.

PressFocus Na zdjęciu: Thiago Almada

Thiago Almada notuje fantastyczny sezon w MLS

Wraz ze swoją drużyną Atlantą United gra w fazie Play-Off amerykańskiej ligi

Jego marzeniem jest zagrać w Europie

MLS przystankiem do wielkiej kariery

Thiago Almada rok temu dokonał sensacyjnego wyboru klubu. Wiele europejskich potęg było zainteresowanych młodym Argentyńczykiem, lecz ten wybrał wyjazd do USA. Velez za transfer ofensywnego pomocnika otrzymało od Atlanty 14.5 miliona euro. 22-latek za oceanem zrobił prawdziwą furorę. Szczególną uwagę przykuwają jego statystyki w trwającym jeszcze sezonie. W 31 meczach wpisał się na listę strzelców 11 razy. Do tego dołożył aż 16 asyst. We wszystkich występach dla “The Five Stripes” strzelił 19 goli i zaliczył 23 asysty.

W jednym z ostatnich wywiadów opowiedział, jakie jest jego największe marzenie.

– Najpierw chce skończyć sezon w MLS, a później zobaczymy, jakie opcję będą dostępne w styczniu” – powiedział.

– Moim marzeniem jest zagrać w Europie i mam nadzieję, że tak się stanie” – wyjawił Almada.