PressFocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Jaka przyszłość czeka Thiago?

Alcantara może opuścić latem szeregi Liverpoolu

Klubem zainteresowanym sprowadzeniem Hiszpana jest Barcelona

Thiago Alcantara wróci na stare śmieci?

Władze Liverpoolu szykują się do przeprowadzenia gruntowej przebudowy zespołu po zakończeniu obecnego sezonu. Zmianami zostanie objęty głównie środek pola, który w ostatnich miesiącach mocno rozczarowuje swoją postawą. Anfield latem na pewno opuszczą Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain oraz Arthur Melo. Hiszpański portal “AS” informuje, że do tej trójki dołączy również Thiago Alcantara.

Nie tak dawno media informowały, że ofertę za transfer Thiago Alcantary złożyło Fenerbahce. Zaproponowano kwotę w wysokości 8 milionów euro. To właśnie niska cena ma przekonywać FC Barcelonę do pozyskania hiszpańskiego pomocnika. 31-latek może być przez Xaviego postrzegany jako kandydat do ewentualnego zastąpienia Sergio Busquetsa lub po prostu zwiększenia konkurencji oraz wprowadzenia do kadry większego doświadczenia.

Thiago Alcantara w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań w barwach “The Reds”. W tym czasie nie zdobył jeszcze bramki oraz zanotował tylko jedną asystę.

