Latem kibice Liverpoolu mogą spodziewać się wielu transferów, nie tylko zawodników ofensywnych. Dean Jones z redakcji GiveMeSport przekazał, że na radarze The Reds znalazł się środkowy obrońca Benfiki – Antonio Silva.

Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Silva

Liverpool planuje wyłożyć latem ogromne pieniądze na transfery

Na celowniku klubu znalazł się Antonio Silva

The Reds według mediów gotowi byliby opłacić jego klauzulę odstępnego wynoszącą 88 milionów euro

Talent Benfiki uważnie obserwowany przez Liverpool

Lista problemów, które toczą Liverpool w tym sezonie, zdaje się nie mieć końca. The Reds rozgrywają bardzo słabą kampanię, a notowania Juergena Kloppa są coraz słabsze. Zdaniem wielu kibiców, na ławce trenerskiej Liverpoolu powinno już dojść do zmiany. Niemiec wyraził jednak chęć do dalszego prowadzenia drużyny i ma już listę zawodników, których chciałby sprowadzić latem.

Dean Jones z redakcji GiveMeSport wskazuje, że poza transferami zawodników ofensywnych, klub postara się także o wzmocnienie defensywy. Według jego informacji, na liście życzeń zespołu z Anfield znalazł się utalentowany obrońca Benfiki – Antonio Silva.

19-latek wyceniany jest już na 25 milionów euro. Zdążył on już wzbudzić zainteresowanie wielu europejskich potęg. Klauzula odstępnego Portugalczyka wynosi aż 88 milionów euro, jednak to nie odstrasza Liverpoolu. Dean Jones dodaje, że The Reds mogą zdecydować się na aktywowanie tej właśnie klauzuli i wyłożenie ogromnych pieniędzy za stopera.

Przeczytaj także: Newcastle może przechwycić pomocnika Liverpoolu