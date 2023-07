Talent wraca do Włoch. Czas na debiut w Serie A

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Lorenzo Lucca

Lorenzo Lucca zakończył wypożyczenie w Ajaxie i wraca do Włoch

Napastnik został zawodnikiem Udinese i będzie miał szansę na debiut w Serie A

Zebry mają opcję wykupu za osiem milionów euro

Udinese pozyskało utalentowanego napastnika

Udinese sprowadziło wychowanka Torino. Lorenzo Lucca rozpoczął swoją przygodę z piłką w szeregach Byków, jednak nie otrzymał szansy w seniorskiej ekipie Granaty i w zimie 2020 roku trafił do Palermo. Półtora roku później za blisko trzy miliony euro wykupiła go Pisa, z której w lecie 2022 roku został wypożyczony do Ajaxu Amsterdam. Teraz 22-latka czeka kolejne wypożyczenie, jednak Zebry mają opcje wykupu za osiem milionów euro.

Lucca to środkowy napastnik, który do tej pory zaliczył 27 meczów w Serie C (13 goli), 30 w Serie B (sześć goli), 14 w Eredivisie (dwa gole) i 14 w Eerste Divisie (sześć goli). Mierzący 2,01 m snajper to młodzieżowy reprezentant Włoch.