Patryk Szwedzik nowym zawodnikiem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław poinformował w oficjalnym komunikacie o wymianie zawodników z GKS-em Katowice. Do drużyny z PKO Ekstraklasy trafił utalentowany napastnik Patryk Szwedzik, natomiast w drugą stronę powędrował Sebastian Bergier.

21-letni Patryk Szwedzik pochodzi z Legnicy i to właśnie w miejscowej Miedzi stawiał swoje pierwsze kroki w futbolu. Następnie trafił do GKS-u Katowice, gdzie mógł kontynuować swój rozwój.

Przełomowy był dla niego sezon 2021/22. Młody zawodnik, grając na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, strzelił siedem bramek i zaliczył trzy asysty. Łącznie w barwach katowickiego zespołu rozegrał 73 spotkania, w których zdobył dwanaście goli i zaliczył sześć asyst.

– Pochodzę z Legnicy, a Wrocław to miasto, które od zawsze jest mi bliskie. Postanowiłem dołączyć do Śląska, bo to wielki klub i widzę w nim szansę na rozwój, na którym zależy mi najbardziej. Jeśli chodzi o moją charakterystykę, najlepiej czuję się jako skrzydłowy lub napastnik, a moim największym atutem jest szybkość – powiedział Szwedzik tuż po podpisaniu kontraktu.

🆕 Patryk Szwedzik nowym piłkarzem Śląska Wrocław 🇮🇹



Młodzieżowy reprezentant Polski związał się z klubem kontraktem do końca czerwca 2025 ✅#Szwedzik2025 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) February 11, 2023

Szwedzik ma na swoim koncie także występy w reprezentacji Polski U20, a swoim debiutanckim meczu strzelił też gola. Ze Śląskiem związał się kontraktem do 2025 roku i będzie występował z numerem 21.

