PressFocus Na zdjęciu: Ronaldinho

Syn Ronaldinho podąża śladami swojego ojca

Joao Mendes podpisał kontrakt z Barceloną

18-latek będzie grał w drużynie młodzieżowej

Joao Mendes przebije się w Barcelonie? Przed nim trudne zadanie

FC Barcelona oficjalnie poinformowała o parafowaniu umowy z Joao Mendesem. Media nie robiłyby z tego powodu wielkiego wydarzenia, gdyby nie fakt, że 18-latek jest synem słynnego Ronaldinho Gaucho. Urodzony w 2005 roku zawodnik występuje na pozycji środkowego napastnika, a w ostatnim czasie grał w akademii Cruzeiro.

Joao Mendes oczywiście nie dołączy do pierwszej drużyny Bluagrany, ale będzie grał w zespole młodzieżowym. Syn 42-letniej legendy ma wzmocnić juvenil A lub juvenil B. Wydaje się, że Brazylijczykowi będzie bardzo trudno przebić się do seniorskiej drużyny Dumy Katalonii, bowiem nie jest on uważany za wielki talent.

✍🏼 El jugador 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀 ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

Mówi się, że możliwość gry w Barcelonie prawdopodobnie “załatwił” mu Ronaldinho, który był piłkarzem Barcelony w latach 2003-2008. Pobyt na Camp Nou był najlepszym okresem w karierze legendarnego pomocnika. 97-krotny reprezentant Canarinhos rozegrał dla Blaugrany 207 spotkań, strzelił 94 bramki i zaliczył 70 asyst.

Zdobywca Złotej Piłki z 2005 roku w sezonie 2005/2006 wraz z Barceloną wygrał Ligę Mistrzów. Joao Mendes teraz ma wszystko w swoich rękach, a właściwie nogach, aby zaimponować trenerom w La Masii. Czas pokaże, czy zrobi karierę.

