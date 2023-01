PressFocus Na zdjęciu: Ronaldinho

Joao Mendes de Assis Moreira, czyli syn Ronaldinho, wkrótce będzie miał okazję wykazać się przed trenerami z akademii Barcelony. 17-letni napastnik przebywa na testach w stolicy Katalonii.

Według informacji katalońskiego dziennika “SPORT”, Ronaldinho poprosił Joana Laportę, aby jego syn mógł odbyć testy w akademii Barcelony. Prezydent “Dumy Katalonii” przystał na taką propozycję, a także polecił zorganizowanie specjalnego meczu młodzieżowej drużyny “Barcy”, podczas którego Joao Mendes de Assis Moreira będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności.

Występujący na pozycji środkowego napastnika siedemnastolatek do niedawna był związany z Cruzeiro, jednak jakiś czas temu rozwiązał umowę z zespołem, w którego szkółce grał przez ostatnie lata. Jeśli młody zawodnik dobrze pokaże się na testach w Barcelonie, to niewykluczone, że pozostanie w Hiszpanii na dłużej, by rozwijać się w jednej z najlepszych akademii świata.

To oznaczałoby, że Joao Mendes de Assis Moreira podążyłby śladami swojego słynnego ojca – Ronaldo de Assisa Moreiry – który był piłkarzem Barcelony w latach 2003-2008.

Pobyt na Camp Nou był najlepszym okresem w karierze Ronaldinho. 97-krotny reprezentant Brazylii rozegrał dla “Blaugrany” 207 spotkań, strzelił 94 bramki i zaliczył 70 asyst.

Zdobywca Złotej Piłki z 2005 roku w sezonie 2005/2006 wraz z Barceloną wygrał Ligę Mistrzów.

