IMAGO/Mikolaj Barbanell / ZUMA Wire Na zdjęciu: Lindsay Rose

Legia Warszawa może powoli planować transfer nowego stopera

Stolicę opuścił już Lindsay Rose

31-letni obrońca jest o krok od powrotu do swojego byłego klubu

Legia pozbywa się niewypału. Budżet klubu odczuje ulgę

Legia latem 2021 roku zapłaciła Arisowi Saloniki 600 tysięcy euro, dzięki czemu w Warszawie pojawił się Lindsay Rose. Urodzony we Francji stoper mógł pochwalić się rozegraniem kilkudziesięciu meczów w Ligue 1. Finalnie stołeczny klub nie może być zadowolony z tego transferu.

Rose w pierwszym zespole Legii rozegrał 48 meczów. W bieżącej kampanii 31-latek grał głównie w trzecioligowych rezerwach. Warszawianie są zatem zadowoleni, że Rose wylądował już w Salonikach, gdzie niebawem ponownie zwiąże się z Arisem.

Po godzinie 21:00 Lindsay Rose wylądował w Grecji. Przenosiny z Legii do Arisu na ostatniej prostej. Kończy się ta przygoda, a dla warszawskiego klubu to świetne wieści. Zwolni się solidna kwota w budżecie płacowym. @sport_tvppl https://t.co/leHZUV1rup — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) December 27, 2023

– Zostało kilka szczegółów do ustalenia z Legią. Czuję, że wracam do domu. Odchodząc do Polski trudno było mi się rozstać z Salonikami. Wręcz płakałem w taksówce jadąc na lotnisko. Teraz ponowne przenosiny do Arisu to część snu – powiedział Rose, któremu zostało pół roku kontraktu z Legią. Stołeczny klub zaoszczędzi zatem na kilku pensjach stopera. Pieniądze te będzie można przeznaczyć na nowego obrońcę.

