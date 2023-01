Mislav Orsić wreszcie przeprowadził się do jednej z najlepszych europejskich lig. 30-letni skrzydłowy został zaprezentowany jako nowy zawodnik Southampton. Mislav Orsić przeszedł do Southampton Chorwat nigdy nie grał w topowej lidze Transfer do Premier League mu to umożliwi Mislav Orsić został nowym “Świętym” Southampton oficjalnie potwierdził pozyskanie na zasadzie transferu definitywnego Mislava Orsicia z Dinama

Czytaj dalej…