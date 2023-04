Pressfocus Na zdjęciu: Kim Min-Jae

Latem wiele topowych klubów planuje złożyć oferty za Kima Min-Jae

Największą determinację do pozyskania środkowego obrońcy wykazuje Liverpool

Koreańczyk rozważy przenosiny na Anfield tylko wtedy, kiedy będzie miał zagwarantowane miejsce w wyjściowym składzie

Czy Napoli zgodzi się na sprzedaż Kima Min-Jae?

Luciano Spaletti w ostatniej rozmowie z mediami zachwycał się formą Kima Min-Jae. Koreańczyk w obecnej kampanii stał się liderem defensywy Napoli, która jest najszczelniejszą w Serie A. Błękitni w tym sezonie stracili w 27 meczach tylko 16 bramek.

26-latek zdążył wzbudzić już ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, a o jego pozyskanie latem zabiegać będą Paris-Saint Germain i Liverpool. Według FootMercato to The Reds wykazują największą determinację, aby namówić środkowego obrońcę do przenosin na Anfield.

Sam zawodnik nie czuje na razie potrzebny do zmiany barw klubowych. Zwłaszcza że Napoli pewnie zmierza po tytuł mistrza Włoch. Stoper rozważyłby przenosiny do Liverpoolu jedynie pod warunkiem gwarancji miejsca w wyjściowym składzie. Liverpool gotowy byłby wyłożyć za niego 60 milionów euro.

Min-Jae nie jest absolutnym priorytetem dla PSG, które rozważa również inne opcje. Mistrz Francji zdaje sobie sprawę, że Napoli nie będzie skłonne rozstawać się ze stoperem po sezonie.

