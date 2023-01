PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling może opuścić Chelsea po zaledwie pół roku. Graham Potter ma bowiem faworyzować na jego pozycji Christiana Pulisicia oraz Mychajło Mudryka. Z tej sytuacji może skorzystać Arsenal, który usiłował kupić Anglika już minionego lata.

Raheem Sterling nie odnalazł się w zespole Chelsea

Jego szansę na grę drastycznie spadły też po sprowadzeniu Mychajło Mudryka

Anglik może trafić do Arsenalu. Kanonierzy starali się o skrzydłowego już minionego lata

Sterling zmieni niebieską część Londynu na czerwoną?

Sytuacja Raheema Sterlinga w Chelsea robi się coraz bardziej skomplikowana. Anglik trafiał latem na Stamford Bridge jako gwiazda Premier League. Wydawał się nieźle pasować do taktyki Thomasa Tuchela, ale gdy zespół przejął Graham Potter, rola 28-latka drastycznie spadała. Ostatnie wydarzenia nie poprawiają położenia reprezentanta Anglii.

The Blues wydali bowiem 70 milionów euro na Mychajło Mudryka, a kwota ta może wzrosnąć do okrągłej setki. Do tego, jak donoszą angielskie media, trener Potter zamierza mocniej stawiać na Christiana Pulisicia. To oznacza, że Sterlingowi nie tylko ciężko będzie o regularne miejsce w wyjściowym składzie, ale o grę w ogóle.

Tę sytuację może wykorzystać Arsenal. Kanonierzy długo walczyli o Mudryka, ale zrezygnowali z licytacji o usługi ukraińskiego skrzydłowego. Za to jeszcze pół roku wcześniej mocno naciskali na sprowadzenie Sterlinga. Ten wówczas wybrał niebieską część Londynu, ale teraz może być otwarty na zmianę barw. Chelsea nie powinna zanadto utrudniać 28-latkowi odejścia, zwłaszcza, że przy braku regularnej gry jego wartość rynkowa spadnie. Tymczasem Kanonierom zależy na szybkim domknięciu transakcji, by Anglik mógł pomóc w zastępstwie Gabriela Jesusa.

Sterling wystąpił w tym sezonie w 22 spotkaniach dla londyńczyków. Zanotował w nich sześć bramek i trzy asysty.

Czytaj więcej: Guardiola wierzy, że gwiazda Man City wyzdrowieje na hit.

Arsenal Manchester United 2.00 3.70 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 stycznia 2023 15:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin