Po spadku z Ekstraklasy Rafał Wolski rozstaje się z Wisłą Płock. Jego nowy klub nie jest jednak jeszcze znany. Użytkownik Janex89 poinformował na Twitterze, że jest on bliski dołączenia do Radomiaka, zaś Szymon Janczyk twierdzi, że pomocnik póki co odrzuca propozycję ekipy z Radomia.