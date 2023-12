Angielskie media przekonują, że Liverpool, Chelsea, Newcastle United i Manchester United chcą pozyskać Nicolo Barellę, a transfer może niebawem zostać sfinalizowany. Jednak we Włoszech są utrzymują, że gwiazdor przedłuży kontrakt z Interem Mediolan.

IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Nicolo Barella

Barella rozmawia z Interem o nowym kontrakcie

Włoskie media pewne pozostania gwiazdy na San Siro

Angielska prasa spekuluje na temat transferu do Premier League

Angielskie i włoskie media sprzeczają się na temat przyszłości Barelli

Obecna umowa Nicolo Barelli z Interem Mediolan obowiązuje do czerwca 2026 roku, a Nerazzurrim nie spieszy się z podpisaniem nowej jak najszybciej. Ekipa z San Siro ma pilniejsze tematy do rozmów z zawodnikami, których kontrakty wygasają znacznie szybciej. Mimo to pierwsze negocjacje z agentem Barelli rozpoczęły się w listopadzie.

La Gazzetta dello Sport i inne włoskie media przekonują, że Barella będzie filarem Interu w przyszłości i nie ma zamiaru opuszczać San Siro. Pomysł odejścia w styczniu 2024 roku ma prawdopodobieństwo bliskie zeru, natomiast latem może zależeć od ogólnej sytuacji finansowej Nerazzurrich.

Wbrew tym informacjom, angielskie media stale łączą pomocnika Interu z transferem do Newcastle, Manchesteru United, Chelsea i Liverpoolu. Kluby z Premier League z pewnością stać, by przekonać Barellę oraz włoski klub do transferu. Ich zdaniem nie można niczego wykluczyć.

