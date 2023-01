PressFocus Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Spezia bez wątpienia uwielbia zawodników z kraju nad Wisłą. Rano informowaliśmy o wzmożonym zainteresowaniu Aquilottich usługami Przemysława Wiśniewskiego, a kilka godzin później włoskie media donoszą o bliskiej finalizacji transferu kolejnego Polaka. Na Stadio Alberto Picco ma trafić Szymon Żurkowski.

Kolejny Polak w klubie Serie A? Spezia rusza po następnego zawodnika z naszego kraju

Szymon Żurkowski już dzisiaj ma zostać zaprezentowany jako zawodnik Aquilottich

Polska kolonia na Stadio Alberto Picco może liczyć aż pięć nazwisk

Bez przyszłości we Florencji

Szymon Żurkowski w zimie odejdzie z Fiorentiny – zarówno we Włoszech, jak i w Polsce nikt nie miał złudzeń co do takiego ruchu. 25-letni pomocnik nie podbił Florencji i zaliczył rozczarowujący pobyt na Stadio Artemio Franchi. Siedmiokrotny reprezentant Biało-Czerwonych zapisał na swoim koncie zaledwie sześć występów w barwach Violi. Zdecydowanie bardziej owocny był dla niego okres spędzony na wypożyczeniu w Empoli, gdzie zanotował 69 meczów.

Po powrocie ze Stadio Carlo Castellani wychowanek Gwarka Zabrze miał nadzieję na podjęcie rywalizacji o regularną grę w wyjściowej jedenastce, jednak Vincenzo Italiano nie widział dla niego miejsca w podstawowym składzie. Polak w trzech ostatnich pojedynkach w Serie A nie znalazł się nawet w kadrze meczowej.

Pięciu Polaków w ekipie Serie A?

Jak informuje Gianluca Di Marzio, Szymon Żurkowski jest bliski przenosin na Stadio Alberto Picco. Jeszcze dzisiaj Spezia ma ogłosić pozyskanie 25-letniego pomocnika, który z nową ekipą podpisze kontrakt do 2026 roku. Luca Gotti w zimie może współpracować z aż pięcioma polskimi zawodnikami. Pod swoimi skrzydłami obecnie ma już Bartłomieja Drągowskiego, Arkadiusza Recę i Jakuba Kiwiora, a do tej grupy mają dołączyć Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski.