IMAGO / Will Palmer Na zdjęciu: Caglar Soyuncu

Atletico Madryt rozpoczęło proces wzmacniania przed nadchodzącym sezonem

Jednym z graczy, którzy trafili na Civitas Metropolitano, jest Caglar Soyuncu

Turek nie kryje radości z perspektywy pracy z “Cholo”

“Atletico to wielka rodzina, a trener mnie wiele nauczy”

Jeszcze nawet zanim Leicester City pożegnało się z Premier League, jasne było, że Caglar Soyuncu nie zostanie na King Power Stadium. Ostatecznie w czwartek potwierdziło się to, o czym media donosiły od tygodni – turecki obrońca podpisał czteroletni kontrakt z Atletico Madryt.

❝Estoy muy orgulloso, muy feliz de estar aquí y de formar parte de un club top a nivel mundial❞.



— Çağlar Söyüncü 🎙 pic.twitter.com/mRNGguLuft — Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2023

– Powiedziano mi, że tu wszyscy stanowią wielką rodzinę. Ważne jest też to, że będę mógł wiele nauczyć się od trenera. Zawsze chciałem grać pod wodzą Simeone i uczyć się od niego. Ten szkoleniowiec to klubowa legenda. Postaram się zagwarantować jak najlepsze występy – powiedział 27-latek. – Obserwowałem Atletico od mistrzostw świata. Grali na bardzo wysokim poziomie, mam nadzieję, że ze mną to się nie zmieni – dodał.

Soyuncu w minionym sezonie toczył nierówną walkę z kontuzjami. Łącznie wystąpił w zaledwie dziewięciu meczach na wszystkich frontach. Strzelił jedną bramkę w Premier League.

Czytaj więcej: Felix wybrał wymarzony klub. Chce tam zastąpić gwiazdę.