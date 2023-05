PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati (FC Barcelona - Girona FC)

FC Barcelona straci Ansu Fatiego?

20-latek jest łączony z odejściem z Camp Nou

Dzisiaj do stolicy Katalonii przyleciał jego agent, Jorge Mendes

Barcelona. Jorge Mendes mówi o Ansu Fatim

Niewykluczone, że już w przyszłym sezonie FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez Ansu Fatiego. Wprawdzie 20-latek ma nadzieję na to, że pozostanie na Camp Nou, ale brak regularnej gry i problemy finansowe klubu mogą zmusić go do odejścia. Napastnikiem interesują się m.in. kluby z Premier League, a jeden z nich miał zaproponować Blaugranie 70 milionów euro.

Która z opcji będzie najbardziej korzystna zarówno dla klubu, jak i piłkarza? Dzisiaj do stolicy Katalonii przyleciał Jorge Mendes, agent Fatiego. Co o swojej wizycie powiedział 57-latek?

– Jestem tutaj, aby porozmawiać z rodziną Ansu Fatiego. To topowy zawodnik, fenomen… Wszyscy widzieliśmy jego umiejętności przed kontuzją. Teraz zobaczymy, co się stanie.

Mendes ma spotkać się także z władzami Barcelony. Co wyniknie z tych rozmów? Obecna umowa Fatiego obowiązuje aż do 30 czerwca 2027 roku.