Zgodnie z informacjami redakcji AS, kluby z Arabii Saudyjskiej zarzuciły również sieci na zawodnika Realu Sociedad, Takefusę Kubo. Skrzydłowy zrezygnował jednak z gigantycznych pieniędzy od Al Hilal i zdecydował się pozostać w Hiszpanii.

Imago Na zdjęciu: Takefusa Kubo

Al Hilal po transferach Rubena Nevesa i Kalidou Koulibaly’ego postanowiło postarać się o Takefusę Kubo

Skrzydłowy Realu Madryt otrzymał propozycję czteroletniego kontraktu z zarobkami na poziomie 40 milionów euro rocznie

Japończyk odrzucił jednak ofertę i zdecydował się pozostać w Hiszpanii

Takefusy Kubo nie skusiły ogromne pieniądze Saudyjczyków

Wygląda na to, że kluby z Arabii Saudyjskiej planują sprowadzić tak wiele gwiazd piłki nożnej, ile się tylko da. A cena nie gra roli. Możliwości finansowe większości klubów są niemal ograniczone. Najlepszym tego dowodem jest najnowsza oferta Al Hilal za skrzydłowego Realu Sociedad.

AS przekazał, że Takefusa Kubo otrzymał propozycję czteroletniego kontraktu z zarobkami na poziomie 40 milionów za sezon. Nie skusiła ona jednak filigranowego skrzydłowego. Żeby go sprowadzić, Al Hilal musiałoby aktywować jego klauzulę odstępnego, jednak bez zgody samego zawodnika, transfer na pewno nie dojdzie do skutku.

🚨Takefusa Kubo rejected Al-Hilal's salary offer of 40 million euros per year.

🇯🇵 🔵 #Sociedad 🔵 #AlHilal pic.twitter.com/NdZdcmJxG3 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 30, 2023

Klub z Arabii Saudyjskiej pozyskał już Rubena Nevesa i Kalidou Koulibaly’ego. Pracuje obecnie również nad zatrudnieniem trenera z piłkarskiego topu. W tym gronie wymienia się Jose Mourinho, Luciano Spallettiego, czy Massimiliano Allegriego.

