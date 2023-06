Sergio Ramos odrzucony przez klub swojego dzieciństwa

Sergio Ramos nie wróci do Sevilli - informuje Relevo. Macierzysty klub Hiszpana ma inne plany na to okienko transferowe i nigdy nie rozważał powrotu legendy.

IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos bardzo chciał wrócić do Sevilli

Jednak klub miał inne plany na letnie okienko

W rezultacie nie dojdzie do wielkiego powrotu legendy

Sevilla odrzuciła powrót Sergio Ramosa

Odkąd Sergio Ramos pożegnał się z kibicami PSG, w mediach aż huczy od plotek łączących go z przenosinami do różnych klubów. Głównym tematem był powrót środkowego obrońcy do macierzystego klubu. Jednak jak informuje Relevo, Sevilla nigdy nie rozważała takiej opcji, stawiając sobie inne cele.

Zobacz także: Laporta zdradził plan FC Barcelony na pozyskanie młodego talentu

Ramos ma już 37 lat i nieubłaganie zbliża się do końca zawodowego grania w piłkę. Doświadczony Hiszpan upatrzył sobie Sevillę jako idealne miejsce do zwieńczenia swojej bogatej kariery. Piłkarz posiada dom i farmę w okolicach miasta, co byłoby idealnym rozwiązaniem również dla jego rodziny. W przypadku odrzucenia ma rozważać przenosiny do Arabii Saudyjskiej.