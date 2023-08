IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Sergi Roberto

Sergi Roberto odrzucił możliwość przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej

Jeden z tamtejszych klubów oferował 15 milionów euro za Hiszpana

Jednak zawodnik chce pozostać w Barcelonie i pełnić rolę kapitana

Sergi Roberto nie ma zamiaru opuszczać FC Barcelony

Sergi Roberto w ostatnich dniach był łączony z przeprowadzką do jednego z saudyjskich zespołów. Hiszpański “Sport” donosi, że azjatycki klub oferował FC Barcelonie opłatę transferu pomocnika w wysokości 15 milionów euro. Jednak zawodnik nie myśli o wyjeździe i zadeklarował chęć pozostania w zespole “Blaugrany”.

Katalońscy dziennikarze dodają, że wpływ na decyzję Sergiego Roberto miał sam Xavi Hernandez. To on przekonał zawodnika do pozostania w Barcelonie. Dodatkowo 31-latek od tego sezonu pełni rolę kapitana drużyny i chce stawić czoła temu wyzwaniu.

Sergi Roberto jest związany z FC Barceloną od początku swojej piłkarskiej kariery. W barwach seniorskiego zespołu “Dumy Katalonii” rozegrał aż 350 spotkań. W tym czasie udało mu się strzelić 16 goli oraz zanotować 40 asyst.

Sprawdź także: Gwiazdor Sevilli bliski przeprowadzki do West Hamu. Prowadzone są rozmowy