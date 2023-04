PressFocus Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Sergej Milinković-Savić znajduje się na celowniku Juventusu oraz Arsenalu

Jednak Lazio niekoniecznie chce się rozstawać ze swoją gwiazdą

Klub ze stolicy Włoch liczy, że uda im się przedłużyć umowę z Serbem

Ciąg dalszy telenoweli. Jaka przyszłość czeka Milinkovicia-Savicia?

Włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport” w środowym artykule skupił się na Sergeju Milinkoviciu-Saviciu. Dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego informują, że gwiazda Lazio znajduje się na celowniku wielkich marek. Mowa o Juventusie oraz Arsenalu. Oba kluby bacznie obserwują poczynania serbskiego pomocnika na boiskach Serie A i bardzo możliwe, że latem skuszą się na przedstawieniu zawodnikowi oferty przeprowadzki.

Od lat pojawiają się głosy, że to jest ten moment, kiedy Sergej Milinković-Savić w końcu opuści Lazio i trafi do lepszego klubu. Jednak wciąż nie doszło do żadnego transferu. Sam Serb bardzo dobrze czuje się w stolicy Włoch i niekoniecznie chce zmieniać otoczenie. Planuje wykorzystać to jego obecny klub, który chce wkrótce usiąść do rozmów z nim i jego agentem, Mateją Keżmanem, aby porozmawiać o nowym kontrakcie. Obecny wygasa w czerwcu 2024 roku.

Sergej Milinković-Savić to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w Serie A. W 2015 roku skusił się na przeprowadzkę do Rzymu z belgijskiego Genku. Przez te osiem lat kibice mogli zobaczyć na własne oczy, jak rozwija się Serb. W obecnym sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce popularnych “Biancocelestich”. Zdobył siedem bramek oraz zanotował osiem asyst.

