Kamil Glik wróci do byłego klubu? Dziennikarze wieszczą transfer

Według dziennikarzy "Corriere dello Sport" Kamil Glik może przenieść się w najbliższym czasie do Palermo. Dla 35-letniego obrońcy byłby to powrót do klubu po 13 latach. To właśnie tam Polak rozpoczynał swoją karierę we Włoszech.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik spadł z Benevento do Serie C

Dla obrońcy to kolejny problem w ostatnich tygodniach

35-latek może teraz wrócić do Palermo, gdzie grał przed laty

Sentymentalny powrót Glika?

Ostatnie tygodnie z pewnością są trudne dla Kamila Glika. 35-latek spadł ze swoim Benevento do Serie C, a do tego znów został pominięty przez Fernando Santosa przy powołaniach na kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski. To powoduje, że coraz mocniej mówi się o ewentualnym powrocie weterana do Polski.

Teraz jednak według dziennikarzy “Corriere dello Sport” przyszłość obrońcy może nieco się poprawić. Glik ma być bowiem w centrum zainteresowania Palermo, w którym grał w 2010 roku. To właśnie tam Polak stawiał pierwsze kroki we Włoszech, a teraz ma pomóc w budowie zespołu walczącego o awans do Serie A.

Czytaj więcej: Otoczenie Lewandowskiego komentuje doniesienia. “To zwykła plotka”