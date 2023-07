IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński wciąż nie jest pewny swojej przyszłości

Polak nadal nie podpisał nowego kontraktu z Napoli i jest na liście życzeń Al-Ahli

Saudyjski klub może ruszyć po Zielińskiego w kolejnym tygodniu

Piotr Zieliński z Napoli do Al-Ahli? Wciąż jest na liście życzeń

Piotr Zieliński w ostatnim czasie jest łączony z sensacyjnym transferem do Al-Ahli, klubu z Arabii Saudyjskiej. Polak nadal nie przedłużył kontraktu z SSC Napoli i już tego lata może przenieść się do nowej drużyny. Zainteresowane pomocnikiem jest również Lazio.

Spekulacje transferowe dotyczące Zielińskiego wynikają z jego kontraktu z Napoli, który obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Jeśli strony wkrótce nie dojdą do porozumienia, to istnieje wysoka szansa, że reprezentant Polski poszuka nowego klubu.

Najnowsze informacje o sytuacji polskiego pomocnika przekazał Fabrizio Romano, który był gościem kanału Meczyki.pl.

– Al-Ahli prowadziło rozmowy w sprawie transferu Piotra Zielińskiego, jednak nie padła oficjalna propozycja. […] Na liście życzeń pozostaje Zieliński, ale Napoli, póki co nie otrzymało oficjalnej oferty za Polaka, więc na ten moment transfer nie jest bliski finalizacji – informuje Fabrizio Romano.