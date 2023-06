Sensacyjna decyzja Neymara? Rozważa powrót do korzeni

Jak donosi serwis Fichajes, Neymar rozważa powrót do Santosu. Brazylijczyk jest na wylocie z PSG i po odrzuceniu przez Barcelonę chętnie wróciłby do ojczyzny.

IMAGO / Niviere David Na zdjęciu: Neymar

PSG tego lata planuje rewolucję kadrową

Z klubem może pożegnać się Neymar

Brazylijczyk rozważa powrót do ojczyzny

Neymar rozważa powrót do Brazylii

Neymar po ostatnim sezonie został definitywnie skreślony przez PSG. Brazylijczyka poinformowano, że ma wolną rękę w szukaniu nowego klubu. W pewnym momencie został ponownie zaoferowany FC Barcelonie. Jednak Duma Katalonii odrzuciła tę opcję.

W rezultacie Neymar wciąż poszukuje nowego miejsca. Piłkarz był łączony m.in. z Manchesterem United i Newcastle, ale te kierunki wydają się dość mało prawdopodobne. Teraz serwis Fichajes informuje, że Neymar może wrócić do ojczyzny. Ponoć zaoferował się Santosowi, z którego odszedł w 2013 roku do Barcy. To niespodziewany kierunek, biorąc pod uwagę, że gwiazdor ma dopiero 31 lat.