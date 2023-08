Saudyjczycy pracują nad transferem Zielińskiego. “Kluczowe dni”

IMAGO / Franco Romano Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Al -Ahli prowadzi zaawansowane rozmowy z Napoli

Wkrótce spodziewana jest finalizacja transferu Zielińskiego

Reprezentant Polski będzie kontynuował karierę w Saudi Pro League

Zieliński bohaterem egzotycznego transferu

Saga z udziałem Piotra Zielińskiego w roli głównej ciągnie się już od dłuższego czasu. W mediach była swoista przepychanka na temat przyszłości Polaka. Informacje o odejściu przewijały się na zmianę z doniesieniami o możliwym przedłużeniu kontraktu z Napoli.

Ostatecznie, wygląda na to Piotr Zieliński zdecydował się na transfer do Al-Ahli. Kilka dni temu Fabrizio Romano donosił, że polski pomocnik dał zielone światło na transfer do Saudi Pro League.

Teraz włoski dziennikarz dodaje, że saudyjski klub prowadzi negocjacje z Napoli, które mają wkraczać w decydującą fazę. Jego zdaniem kluczowe mają być nadchodzące godziny bądź dni.

Wszystko wskazuje na to, że Zieliński po wywalczeniu mistrzostwa Włoch z Napoli latem zmieni otoczenie i jak wiele gwiazd przeniesie się do Arabii Saudyjskiej.

