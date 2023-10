fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho pozostaje w otwartym konflikcie z Erikiem ten Hagiem

Wydaje się, że zimą Anglik odejdzie z Manchesteru United

W grę wchodzi powrót do Borussii Dortmund, gdzie przeżywał najlepsze chwile w karierze

Ratunkiem powrót do Niemiec?

Jadon Sancho w dalszym ciągu znajduje się poza kadrą Manchesteru United. Jego konflikt z Erikiem ten Hagiem zdaje się nie mieć końca. Niewykluczone, że jedynym rozwiązaniem tej sytuacji będzie opuszczenie Old Trafford przez Anglika. Niemieckie media sugerują, że do rozstania z Czerwonymi Diabłami dojdzie już tej zimy.

Skrzydłowy nie ma nawet możliwości treningów z pierwszą drużyną. Jest to dla niego jasny znak, że nieunikniona jest zmiana otoczenia. Wśród zespołów, do których może trafić, wymienia się Borussię Dortmund. To właśnie tam 22-latek radził sobie dotychczas najlepiej. Po czterech latach zamienił Signal Iduna Park na Old Trafford za kwotę 85 milionów euro.

Sancho pozostaje w kontakcie z Edinem Terziciem, który miał okazję prowadzić go w Dortmundzie. Póki co nie ma zbyt dużych szans na taki powrót, gdyż Manchester United oczekiwałby za Anglika konkretnego zarobku, natomiast nie można go definitywnie wykluczyć.

Dla Sancho przygoda z Czerwonymi Diabłami jest skrajnie nieudana. W 82 ligowych meczach uzbierał zaledwie dwanaście goli i sześć asyst.

