Jadon Sancho odejdzie zimą z Manchesteru United. Klub przygotowuje się do zastąpienia Anglika. Na Old Trafford mógłby zameldować się Pedro Neto.

fot. Imago/Sportsphoto Na zdjęciu: Manchester United

Jadon Sancho pozostaje w konflikcie z Erikiem ten Hagiem i zimą ma zmienić klub

Manchester United rozgląda się za następcą Anglika

Na liście znajduje się Pedro Neto, którego chce również Liverpool

Czołowe kluby Premier League powalczą o wschodzącą gwiazdę?

Jadon Sancho nie dogaduje się z Erikiem ten Hagiem. Konflikt obu panów najprawdopodobniej zakończy się pożegnaniem tego pierwszego. Anglik nie ma zgody na treningi z drużyną i pozostaje od pewnego czasu poza kadrą meczową. Zarówno zawodnik, jak i klub nie mają wątpliwości, że tej zimy powinno dojść do rozstania. Jednym z potencjalnych kierunków dla Sancho jest powrót do Borussii Dortmund, choć do jakichkolwiek konkretów jeszcze daleka droga.

Manchester United automatycznie rozgląda się za następcą reprezentanta Anglii. Poza składem wciąż jest Antony, który ma problemy natury obyczajowej. Ten Hag nie ma wystarczającej jakości na skrzydłach, dlatego jednym z celów na zimę jest wzmocnienie tej pozycji.

Kandydatem do przenosin na Old Trafford jest Pedro Neto, który od początku sezonu prezentuje bardzo wysoką formę. Uzbierał już bramkę oraz cztery asysty, imponując przy tym jakością, techniką i szybkością. Ofensywa Wolverhampton jest uzależniona od postawy Portugalczyka.

Czerwone Diabły muszą natomiast przygotować się na wymagającą rywalizację. Neto w swoich szeregach widzi także Liverpool, który uczyni go celem transferowym w przypadku odejścia Mohameda Salaha.

Zobacz również: Wielki sukces Newcastle. Lider pomocy podpisze nową umowę