Według doniesień Calciomercato.com AS Roma nadal nie poddaje się w temacie transferu Renato Sanchesa. W najbliższych godzinach ma dojść do spotkania Giallorossich z przedstawicielami Paris Saint-Germain.

IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Renato Sanches

Roma podejmuje kolejną próbę sprowadzenia Renato Sanchesa

Giallorossi mają nadzieję na szybką finalizację rozmów

Portugalczyk zostanie wypożyczony z opcji wykupu

Sanches coraz bliższy transferu do Romy?

AS Roma ma ograniczone możliwości na rynku transferowym, dlatego musi szukać tańszych rozwiązań. Renato Sanches jest ich jednym z głównych celów transferowych i już kilkukrotnie kontaktowali się z PSG oraz samym zawodnikiem.

Jose Mourinho i trener bramkarzy Romy Nuno Santos osobiście rozmawiali z Renato Sanchesem, aby spróbować przekonać go do przeprowadzki do stolicy Włoch.

Jak donosi Calciomercato.com, Roma spotka się w poniedziałek z PSG, aby spróbować znaleźć porozumienie w sprawie transferu Renato Sanchesa, mając nadzieję na szybkie sfinalizowanie negocjacji.

Giallorossi są gotowi zaoferować wypożyczenie z opcją wykupu za 13 milionów euro, ale PSG chętnie włączyło klauzulę warunkowego wykupu powiązaną z występami. Zespół z Ligue 1 pokryje część jego wynagrodzenia i obie strony są przekonane, że wkrótce uda się osiągnąć całkowite porozumienie.

