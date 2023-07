Rzecznik FIFA wypowiedział się o klubie Ronaldo. Padła deklaracja

IMAGO/ Victor Fraile Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Al-Nassr mierzy się z zakazem transferowym

Klub Cristiano Ronaldo został ukarany z powody zaległości finansowych

W tej sprawie wypowiedział się rzecznik FIFA

Co czeka klub Ronaldo? FIFA reaguje

Klub z Arabii Saudyjskiej z zakazem transferowym? Chociaż to wydaje się to wręcz niemożliwe, Al-Nassr mierzy się właśnie z taką karą, nałożoną przez FIFA. Obecny pracodawca Cristiano Ronaldo do tej pory nie zapłacił Leicester City bonusów wynikających z pozyskania Ahmeda Musy. Nigeryjczyk przeniósł się do Saudi Pro League w 2018 roku za około 17 milionów euro.

Czy ekipa z Rijadu może liczyć na zniesienie zakazu? W tej kwestii wypowiedział się rzecznik FIFA:

– Al-Nassr nie może obecnie rejestrować nowych graczy — to z powodu zaległych długów. Obecne zakazy zostaną zniesione niezwłocznie po potwierdzeniu spłaty zobowiązań.

Wszystko wskazuje na to, że jeżeli Rycerze Nadżdy uiszczą wymaganą opłatę, FIFA umożliwi im kontynuację działań na rynku transferowym.