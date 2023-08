Rumuński obrońca wylądował w Gdańsku. Lechia potwierdziła transfer

Andrei Chindris został nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk. Rumuński defensor związał się z pierwszoligowym klubem czteroletnim kontraktem. 24-latek dołączył do "Biało-Zielonych" na zasadzie wolnego transferu.

IMAGO / sport pictures-Razvan Pasarica Na zdjęciu: Andrei Chindris

Lechia Gdańsk potwierdziła transfer Andreia Chindrisa

Rumun dołączył do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu

Związał się “Biało-Zielonymi” czteroletnią umową

Oficjalnie: Andrei Chindris zasilił szeregi Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdziła transfer Andreia Chindrisa. Rumuński defensor związał się z pierwszoligowym klubem czteroletnią umową.

🤜🤛 Środkowy obrońca Andrei Chindris podpisał 4-letni kontrakt z Lechią Gdańsk!



Więcej o transferze 💪 https://t.co/ahlJkjJ5Cb pic.twitter.com/Lss6FdzgKk — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) August 8, 2023

– Andrei jest silnym środkowym obrońcą mierzącym 191 cm, który wniesie wiele do naszej drużyny. Kiedy się z nim skontaktowaliśmy, od razu wykazał zainteresowanie grą w Lechii. Zawodnik będzie nosił koszulkę z numerem 4. Andrei świetnie radzi sobie w powietrzu, co jest dla nas niezwykle ważne. Jest silny w grze jeden na jeden i ma świetną mentalność. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć go wkrótce na boisku! – powiedział Paolo Urfer, prezes Lechii Gdańsk.

Andrei Chindris poprzednio reprezentował barwy rumuńskiego UTA Arad. W koszulce tego zespołu wystąpił 26-krotnie i zdobył dwie bramki. Wraz z końcem lipca stał się wolnym agentem i dołączył do Lechii Gdańsk na zasadzie wolnego transferu.

