Bundesliga w ostatnim czasie straciła wiele gwiazd na rzecz klubów z La Liga czy Premier League

Ostatnio na ten temat wypowiedział się Karl-Heinz-Rumenigge w rozmowie ze Sky Germany

Rykoszetem oberwało się Borussii Dortmund

Rummenigge o transferach Borussii Dortmund

Karl-Heinz Rummenigge to członek rady nadzorczej Bayernu Monachium. 68-latek w rozmowie ze Sky Germany wypowiedział się na temat transferów, które były dokonywane przez Borussie Dortmund w ostatnich latach.

– W niemieckiej piłce panowało szaleństwo młodzieżowe. Miało miejsce wiele transferów, które były oparte o model biznesowy związany ze sprzedażą z zyskiem. Przykładem jest Borussia Dortmund – mówił Rummenigge.

– Jadon Sancho trafił do Manchesteru United, Erling Haaland do Manchesteru City, a Jude Bellingham do Realu Madryt. To jednak zawodnicy, którzy nie osłabili tylko klubu. Tak naprawdę cała Bundesliga traci na atrakcyjności – dodał przedstawiciel Bayernu.

