fot. PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani znajduje się na liście życzeń wielu klubów

Napastnik Eintrachtu Frankfurt marzy o dołączeniu do Bayernu Monachium

Priorytetem Bawarczyków pozostaje Harry Kane

Kolo Muani spełni marzenia o wielkim transferze?

Randal Kolo Muani nie może narzekać na brak zainteresowania. Gwiazdor Eintrachtu Frankfurt notuje fantastyczny sezon w Bundeslidze i buduje swoją pozycję w reprezentacji Francji. Jego nazwisko najczęściej przewija się w kontekście transferu do Manchesteru United, choć inni giganci Premier League również mają go na swoich radarach. Sam napastnik ma jednak swój wymarzony kierunek i nie są to Wyspy Brytyjskie.

24-latek dobrze czuje się w Bundeslidze i chciałby pozostać w tej lidze na dłużej. Jednocześnie marzy o grze o najwyższe cele, dlatego jego priorytetem jest transfer do Bayernu Monachium. Kolo Muani jest zauroczony ambicjami niemieckiego giganta, a także faktem, że jego rodacy dobrze radzą sobie w Bawarii.

Mistrzowie Niemiec mają napastnika Eintrachtu na swojej liście życzeń, lecz nie spieszą się z decyzją. Celem na letnie okienko pozostaje Harry Kane, a innym kandydatem do wzmocnienia ataku jest także Victor Osimhen.

Transfer Kolo Muaniego nie jest natomiast wykluczony. Uważa się, że Bayern mógłby poczekać jeszcze rok, aby zweryfikować dyspozycję i możliwości francuskiego snajpera. Oczekiwana przez Eintracht kwota przekraczająca 100 milionów euro jest w tej chwili zbyt dużym ryzykiem.

