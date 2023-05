PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest zawodnikiem Al-Nassr

Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do 2025 roku

Mimo tego, co rusz jest łączony z powrotem do Europy

Ronaldo w Bayernie Monachium? Niemiecki biznesmen jest na to gotowy

Marcus Schon przedstawił wyjątkową ofertę w e-mailu do dyrektora generalnego Bayernu Monachium, Olivera Kahna. Znany niemiecki biznesmen próbuje nakłonić Bawarczyków na transfer Cristiano Ronaldo. Sam chce pokryć opłatę za Portugalczyka, ale jednocześnie liczy na procent sprzedaży z koszulek.

Czy są na to szanse? Raczej znikome, ponieważ Marcus Schon i Bayern musieliby pokryć gigantyczną pensję Ronaldo. Portugalczyk obecnie zarabia 200 milionów euro za sezon. W przypadku powrotu do Europy na pewno byłaby to mniejsza kwota, ale z pewnością wciąż bardzo wysoka.

Cristiano Ronaldo w barwach Al-Nassr rozegrał 17 spotkań, zdobył w nich 13 bramek i zaliczył 2 asysty.

Zobacz także: Lewandowski znów trafi do siatki? Przewidywane składy na Barcelona – Real Sociedad