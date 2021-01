Romelu Lukaku może znów zagrać w Manchesterze

Manchester City latem wyda 200 milionów funtów na wzmocnienia. Jednym z faworytów Pepa Guardioli jest były zawodnik Manchesteru United, Romelu Lukaku.

Według The Telegraph, latem Manchester City spróbuje sprowadzić nowego napastnika, lewego obrońcę oraz pomocnika. W kwestii ofensywy, faworytów jest dwóch: Erling Haaland i Romelu Lukaku.

Ekipa Pepa Guardioli powróciła do walki o puchar Premier League. Na ten moment Obywatele tracą cztery punkty do liderującego rywala zza miedzy, mając jedno spotkanie rozegrane mniej. Manchester City ma jednak pewne długofalowe problemy, które wiążą się z odejściem Erica Garcii, Fernandinho i Sergio Aguero. Prawdopodobnie wszyscy trzej opuszczą Etihad tego lata.

Zastąpić ikonę

Największym problemem Obywateli jest możliwe odejście argentyńskiego snajpera. W związku z tym, włodarze klubu chcą sprowadzić młodego, obiecującego napastnika z wyrobioną już marką. Angielski dziennik podkreśla, że nawet jeśli Sergio Aguero zdecyduje się pozostać w Manchesterze, klub sprowadzi nowego atakującego. Dwa pierwsze miejsca na liście kandydatów zajmują dwaj snajperzy znajdujący się w wielkiej formie.

Jednym z nich jest Romelu Lukaku. Belg trafił do Manchesteru United w 2017 roku za zawrotną kwotę 90 milionów funtów. Z powodu braku regularnej gry przeniósł się do Interu i we Włoszech prezentuje się znakomicie: w tym sezonie w 22 meczach zanotował 17 bramek i 3 asysty. Transfer 27-latka do ekipy z niebieskiej części Manchesteru miałby więc podtekst związany z przeszłością gracza.

W międzyczasie włodarze Obywateli postarają się także znaleźć następcę Fernandinho oraz lewego obrońcę, mogącego zastąpić często kontuzjowanego Benjamina Mendy’ego.