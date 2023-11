Serhou Guirassy po atomowym starcie sezonu trafił na radary Interu Mediolan oraz Milanu. Oba kluby chcą zimą wyciągnąć go ze Stuttgartu.

fot. Imago/Sportfoto Rudel Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Serhou Guirassy fantastycznie spisuje się w tym sezonie Bundesligi

Gwinejczyk ma na swoim koncie już czternaście ligowych trafień

Inter Mediolan oraz Milan wykazują zainteresowanie transferem napastnika Stuttgartu

Błyskawiczna zmiana klubu?

Serhou Guirassy w niesamowity sposób rozpoczął swoją przygodę ze Stuttgartem. Ściągnięty latem z Rennes za dziewięć milionów euro napastnik fantastycznie wcielił się do nowej drużyny, strzelając czternaście goli w ośmiu ligowych występach. Dwukrotnie kończył mecz z trzema trafieniami na koncie, co jest absolutnie wyjątkowym wynikiem. Aktualnie 27-latek leczy uraz uda, a pod jego nieobecność zespół w Bundeslidze zanotował same porażki.

Postawa reprezentanta Gwinei sprawiła, że błyskawicznie zainteresowany się nim czołowe europejskie marki. Gianluca Di Marzio poinformował, że na swojej liście życzeń mają go oba kluby z Mediolanu. Zarówno Inter, jak i Milan rozglądają się za nowym napastnikiem, który wzmocni konkurencję w ataku przynajmniej na kilka sezonów.

Nerrazzuri póki co obserwują jego boiskowe poczynania, zaś Rossoneri podjęli już pierwsze rozmowy z otoczeniem piłkarza. Plan zakłada pozyskanie go już tej zimy, kiedy to będzie obowiązywać klauzula wykupu w wysokości raptem 17 milionów euro. Później ona znika, a Stuttgart z pewnością zażąda zdecydowanie większej kwoty.

Inter ściągnął latem Marko Arnautovicia i Alexisa Sancheza. Obaj są zaawansowani wiekowo, dlatego poszukuje też młodszego zawodnika. Milan z kolei docelowo chce zastąpić Oliviera Girouda, który również powoli zbliża się do piłkarskiej emerytury.

