Nicolo Zaniolo prawdopodobnie długo nie pogra w Turcji. Zainteresowanie Włochem wyraża kilka silnych drużyn, a on sam liczy na przenosiny do jednej z TOP 5 lig europejskich. Ekrem Konur przekazał, że Tottenham gotowy jest zapłacić za niego 25 milionów euro.

Nicolo Zaniolo ma spore szanse, żeby latem znów zmienić klub

Włoch chciałby grać w jednej z TOP 5 lig europejskich, a zainteresowanie nim wyraża wiele zespołów

Tottenham jest gotowy zapłacić za 23-latka 25 milionów euro

Tottenham faworytem do pozyskania Nicolo Zaniolo

AS Roma w zimowym oknie transferowym oddała Nicolo Zaniolo do Galatasaray, gdzie Włoch szybko zaadoptował się w nowej drużynie. 23-latek zanotował pięć trafień w 11 meczach, czym przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Turcji.

Zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem wyrażały przede wszystkim kluby z Serie A – Juventus i AC Milan. Spora jest również szansa na transfer zawodnika do Premier League. Ekrem Konur przekazał, że znajduje się on na liście życzeń Tottenhamu.

🔥#EXCL | Tottenham are preparing to make a € 25 million offer to sign Galatasaray's 23-year-old Italian player Nicolo Zaniolo.

🇮🇹 ⚪ #THFC 🔴 #GS pic.twitter.com/STWJO6ZxPv — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 20, 2023

Koguty, według tureckiego dziennikarza byłyby skłonne zapłacić za Zaniolo nawet 25 milionów euro. Tottenham przygotowuje już formalną ofertę i wiele wskazuje na to, że uprzedzi włoskie kluby.

