Reprezentant Anglii z wieloma ofertami. Letni transfer nieunikniony? Declan Rice to nie jedyny zawodnik West Hamu, który może latem rozstać się z klubem. Spore zainteresowanie wzbudza również Jarrod Bowen. Ekrem Konur przekazał, że oferty za Anglika przygotowały Aston Villa, Crystal Palace i Newcastle. Źródło: Ekrem Konur Jakub Rzeźnicki

Jarrod Bowen #20 of West Ham United applauds the home fans during the Premier League match West Ham United vs Southampton at London Stadium, London, United Kingdom, 2nd April 2023 (Photo by Mark Cosgrove/News Images) in London, United Kingdom on 4/2/2023. (Photo by Mark Cosgrove/News Images/Sipa USA) 2023.04.02 London pilka nozna liga angielska West Ham United - Southampton Foto Mark Cosgrove/News Images/SIPA USA/PressFocus !!! POLAND ONLY !!! Na zdjęciu: Jarrod Bowen