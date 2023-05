PressFocus Na zdjęciu: Brahim Diaz

Real Madryt jest blisko zawarcia umowy z Judem Bellinghamem

“Królewscy” mają specjalny plan na pozyskanie Anglika

W całą transakcję mają zamiar włączyć Brahima Diaza

Brahim Diaz pomoże Realowi pozyskać Bellinghama?

Jude Bellingham podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości. Angielski pomocnik nastawił się na dołączenie do Realu Madryt. Przedstawiciele zawodnika spotkali się z władzami “Królewskich” już jakiś czas temu i udało się im osiągnąć porozumienie w sprawie indywidualnego kontraktu.

Jak donosi Daniele Longo, znany włoski dziennikarz, Real Madryt postanowił włączyć w całą transakcję Brahima Diaza. Hiszpański pomocnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w Milanie i wydaje się mało prawdopodobne, żeby panujący jeszcze mistrz Italii podpisał kontrakt z nim na stałe.

Real Madryt nie wiąże przyszłości z Brahimem Diazem, dlatego w przypadku powrotu 23-latka na Santiago Bernabeu chcą włączyć go w transakcję dotyczącą transferu Jude’a Bellinghama z Borussii Dortmund. Może to znacząco obniżyć cenę przeprowadzki angielskiego pomocnika do stolicy Hiszpanii.

