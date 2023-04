fot. PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani jest jednym z kandydatów do wzmocnienia ofensywy Realu Madryt

Wiele wskazuje na to, że to ostatnie miesiące Francuza w Eintrachcie Frankfurt

W walce o niego pozostają także Bayern Monachium i Manchester United

Kto wygra rywalizację o Kolo Muaniego?

Randal Kolo Muani robi wszystko, aby regularnie być na czołowych stronach piłkarskich mediów. Napastnik rozgrywa fantastyczny sezon i konsekwentnie poprawia swoje notowania w seniorskiej reprezentacji Francji. Nie ulega wątpliwościom, że niebawem postawi kolejny krok w swojej karierze.

24-latek może już latem opuścić Eintracht Frankfurt. Cieszy się on bowiem ogromnym zainteresowaniem ze strony gigantów, takich jak Manchester United czy Bayern Monachium. Teraz do tej dwójki dołączył także Real Madryt, rozważający wzmocnienia ataku. Jest to efekt problemów zdrowotnych Karima Benzemy i narzekań Carlo Ancelottiego.

Sam Kolo Muani chciałby trafić do Bayernu, który jest dla niego wymarzonym kierunkiem. Bawarczycy na szczycie listy życzeń mają jednak Harry’ego Kane’a, a Francuz jest jedną z późniejszych opcji. W grę wchodzi więc pozostanie we Frankfurcie na jeszcze jeden sezon. Zwłaszcza, że Królewscy najprawdopodobniej hitowy transfer do ofensywy przeprowadzą dopiero w 2024 roku.

