Real Madryt zdaje sobie sprawę z tego, że musi wzmocnić się w ofensywie przed następną kampanią. Najnowsze doniesienia The Athletic sugerują, że władze Królewskich podjęły już odpowiednie kroki w sprawie rozwiązania tego problemu.

Real Madryt ma różne opcje do gry w ofensywie

The Athletic przekonuje, że władze Los Blancos pracują nad szukaniem nowych rozwiązań do gry w ataku

W kontekście nastepców Karima Benzemy rozważani są Kylian Mbappe i członek Realu Madryt Castilla – Alvaro Rodriguez

Real Madryt chce nowego napastnika

Real Madryt od dłuższego czasu łączony był z takimi zawodnikami jak Erling Haaland, czy Kylian Mbappe. Wiadomo, że Norweg zmienił pracodawcę kilka miesięcy, decydując się na przeprowadzkę z Borussii Dortmund do Manchesteru City. Tym samym kolejna zmiana barw klubowych z udziałem tego zawodnika jest mało realna.

Tymczasem wciąż możliwy jest ruch związany z transferem aktualnego wicemistrza świata. Mbappe oczywiście przedłużył umowę z PSG w minionym roku. Kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. W każdym razie, jeśli pojawi się atrakcyjna propozycja, to nie można wykluczyć, że Francuz zmieni klub. Rynkowa wartość 24-latka wynosi 180 milionów euro.

Mbappe to jednak nie jedyny kandydat do gry w Realu. The Athletic przekonuje, że obserwowany przez przedstawicieli Los Blancos jest Alvaro Rodriguez. 18-letni napastnik stał się jednym z kluczowych graczy Realu Madryt Castilla, który jest prowadzony przez Raula. Ekipa liczy się w grze o awans do drugiej ligi hiszpańskiej. Umowa Rodrigueza miała wygasnąć w tym roku, ale Real zabezpieczył się na ten wypadek, przedłużając kontrakt z zawodnikiem do 2027 roku. Jednocześnie w jego umowie już zapisana jest klauzula odstępnego, wynosząca 50 milionów euro. To może sugerować, że mowa o naprawdę dużym talencie.

Godne uwagi, że Real ma już zakontraktowanego jednego niezwykle obiecującego napastnika. Pokonali w wyścigu po niego takie kluby jak: PSG, Chelsea i Barcelonę. Mowa o Endricku z Palmeiras. Zawodnik trafił do Realu za 35 milionów euro plus 25 milionów euro w formie bonusów. 16-latek trafi jednak do Realu dopiero, gdy skończy 18 lat, czyli w 2024 roku.

