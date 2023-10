IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Ousmane Diomande

Środek obrony już teraz stanowi spory problem Realu Madryt

Królewscy już szukają następcy Nacho Fernandeza, dla którego obecny sezon jest prawdopodobnie ostatnim na Santiago Bernabeu

Sport wymienia cztery nazwiska możliwych kandydatów, którym przewodzi Ousmane Diomande z lizbońskiego Sportingu

Real chce odmłodzić środek obrony

Real Madryt znany jest z tego, że nie okazuje nadmiernego sentymentu weteranom. Gdy pasowało to klubowi, pozwalał on odejść, między innymi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramosowi czy Casemiro. Pod koniec minionego sezonu Nacho zdecydował się przedłużyć kontrakt z Królewskimi. Już wtedy był jednak bliski odejścia z powodu rzadkich szans na grę. Dlatego też nowa umowa obowiązuje wyłącznie do 30 czerwca. W Madrycie zdają sobie sprawę, że to prawdopodobnie ostatnia kampania wychowanka Los Blancos w macierzystym klubie.

Jak donosi kataloński Sport, Real już poszukuje perspektywicznych następców weterana. Pierwszy na krótkiej liście znajduje się Ousmane Diomande. 19-latek imponuje w barwach Sportingu i niedawno otrzymał swoje pierwsze powołanie do reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Królewscy wysoko cenią też Leny’ego Yoro z Lille, choć ma tylko 17 lat. Trzeba też wspomnieć o kandydaturach Giorgio Scalviniego z Atalanty oraz Malicka Thiawa z Milanu. Wspomniane źródło uważa, że obaj defensorzy byliby do zgarnięcia za 20 milionów euro, co wydaje się jednak pewnym niedoszacowaniem.

Nacho rozegrał w tym sezonie już osiem spotkań we wszystkich rozgrywkach. Hiszpan odpocznie w trzech najbliższych meczach La Ligi. To pokłosie czerwonej kartki, którą obejrzał w starciu z Gironą.

Zobacz też: Dembele i inni gracze PSG zawieszeni! Powodem homofoniczne przyśpiewki.

Real Madryt Osasuna Pampeluna 1.33 6.00 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2023 06:56 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin