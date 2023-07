Od kilku lat Real Madryt w swojej polityce transferowej zamieścił przeczesywanie rynku brazylijskiego. W ten sposób do klubu trafili m.in. Vinicius i Rodrygo. Jak się okazuje, nie wszystkie talenty spełniły oczekiwania.

Real Madryt gotowy do sprzedaży Reiniera

Reinier to ofensywny pomocnik, który trafił do Realu Madryt w 2020 roku z Flamengo. Królewscy zapłacili za niego 30 milionów euro, spodziewając się, że w zamian otrzymają genialnego piłkarza na najbliższe lata.

Jak się okazuje, była to pomyłka skautów Królewskich. Młody Brazylijczyk trafiał na wypożyczenia do Borussii Dortmund i Girony, ale w żadnym z klubów nie był w stanie wywalczyć pewnego miejsca w składzie. Dlatego Real Madryt powoli traci do niego cierpliwość i najprawdopodobniej niebawem będzie chciał sprzedać 21-latka.

Reinier na europejskich boiskach rozegrał łącznie 57 spotkań, przebywając na boisku przez 1377 minut. W tym czasie zaliczył trzy trafienia i jedną asystę. W Realu Madryt nie zdążył zadebiutować.