Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Nacho Fernandez

Sytuacja Nacho Fernandeza w Realu Madryt jest dość niejasna. Wiele wskazuje na to, że Hiszpan latem opuści klub po tym, jak wygaśnie jego kontrakt. The Athletic przekazał, że środkowy obrońca jest już w kontakcie z jednym z klubów z MLS.

Nacho Fernandez od początku kariery gra w barwach Realu Madryt

Hiszpanowi wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt, który może nie zostać przedłużony

Obrońca otrzymuje wiele ofert i latem prawdopodobnie opuści Królewskich

Zasłużony zawodnik bliski opuszczenia Realu

Przez lata Nacho Fernandez pełnił w Realu Madryt rolę wielofunkcyjnego piłkarza, który mógł zagrać na wielu pozycjach. To właśnie wszechstronność Hiszpana stanowiła o jego wartości i mimo licznych ofert ze strony europejskich gigantów nie zdecydował się on do tej pory opuścić szeregów Królewskich.

W sezonie 2022/23 Carlo Ancelotti rzadko stawia na 32-latka, jednak mimo to wiele wskazywało, że klub przedłuży z Hiszpanem umowę. Ta wygasa w lipcu 2023 roku. Dziennikarze The Athletic twierdzą jednak, że obecnie nastroje w klubie względem przedłużenia współpracy z Nacho nie są optymistyczne. Hiszpan jest już zbędny w kadrze, dlatego Los Blancos nie czują się w obowiązku przedłużania z nim współpracy.

🚨🎖| Le clan de Nacho 🇪🇸 ne reçoit plus de signaux positifs du Real Madrid pour une prolongation de contrat.❌



🔚 Si Nacho 🇪🇸 devait QUITTER le Real Madrid, son premier choix serait la MLS🇺🇸. Des premiers contacts ont déjà eu lieu. ✅@GuillerRai & @MarioCortegana #RealMadrid pic.twitter.com/PPg4AnmxCi — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) January 10, 2023

Źródła będące blisko piłkarza przekazały, że klub od dłuższego czasu nie kontaktuje się z zawodnikiem względem jego przyszłości, dlatego też zaczął on już poszukiwania nowego pracodawcy. Zawodnik otrzymał już wiele ofert zarówno ze strony klubów z La Liga, jak i również innych drużyn z TOP 5 lig europejskich i Arabii Saudyjskiej. Jego pierwszym wyborem pozostaje jednak MLS.

Nacho Fernandez miał już kontaktować się nawet z jednym z amerykańskich klubów w kwestii potencjalnych przenosin.

Czytaj również: Real Madryt widzi możliwość dalszej współpracy ze skrzydłowym