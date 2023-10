Takefusa Kubo wyrósł na jedną z największych gwiazd La Liga. Real Madryt zachował prawo do odkupu Japończyka za 30 milionów euro i myśli nad aktywowaniem tej opcji - podaje Relevo.com.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Takefusa Kubo

Takefusa Kubo to autor 5 goli i 2 asyst w tym sezonie

22-latek przed przenosinami do Realu Sociedad był piłkarzem Realu Madryt

Królewscy coraz poważniej myślą o powrocie gwiazdy

Takefusa Kubo łączony z powrotem do Realu Madryt

Takefusa Kubo pozytywnie wyróżnia się na tle innych zawodników w aktualnej kampanii La Liga. Według portalu “Relevo.com” Real Madryt śledzi każdy krok młodego Japończyka, który przed przejściem do Realu Sociedad był piłkarzem popularnych Królewskich.

Los Blancos sprzedali prawoskrzydłowego za zaledwie 6,5 miliona euro, ale zachowali 50% praw do jego karty zawodniczej. To w praktyce oznacza, że mogą ponownie pozyskać 22-latka za połowę klauzuli odstępnego, która wynosi 60 milionów euro.

W grę wchodzi więc wyłożenie na stół 30 milionów euro, co wygląda na promocję, patrząc na rozwój Take. Wydaje się, że 28-krotny reprezentant Kraju Kwitnącej Wiśni wróci na Santiago Bernabeu tylko wtedy, gdy będzie miał zapewnione minuty.

Real Madryt ma podobne podejście – jeśli aktywuje klauzulę, to z myślą o nadaniu skrzydłowemu ważnej roli. Królewscy rzecz jasna mogą sprowadzić Japończyka i sprzedać go z zyskiem, a jeżeli Takefusę Kubo ściągnie inny klub, to połowę z tej kwoty otrzyma lider La Liga.