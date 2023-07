IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Alphonso Davies

Real Madryt nieustannie analizuje rynek transferowy

Królewscy najbardziej skupieni są na Kylianie Mbappe

Jednak oprócz tego starają się pozyskać Alphonso Daviesa

Real Madryt ma plan na pozyskanie Alphonso Daviesa

Real Madryt to klub, który nieustannie działa na rynku transferowym. Królewscy prawdopodobnie zakończyli już pracę nad letnimi wzmocnieniami, ale wciąż myślą o przyszłości. Oprócz Kyliana Mbappe od dłuższego czasu Los Blancos analizują sytuację piłkarza reprezentującego Bayern Monachium. Jest nim Alphonso Davies, 22-letni lewy obrońca.

Wiele wskazuje na to, że Ferland Mendy wkrótce opuści Real Madryt. Francuz nie spełnia oczekiwań głównie ze względu na swoje problemy zdrowotne. Z tego powodu Królewscy szukają nowego lewego defensora. Według Defensa Central jest już plan na pozyskanie Daviesa. Florentino Perez jest gotowy zaoferować Bawarczykom 50 milionów euro w 2024 roku, kiedy Kanadyjczykowi pozostanie tylko rok kontraktu. Najprawdopodobniej zmusi to Bayern to zaakceptowania propozycji.